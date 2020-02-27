Rekor başvuruya rekor destek - Son Dakika

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6 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) destek almaya hak kazanan projeleri ile Sivas'ta arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında 15 milyon liralık kaynak oluşturulacak.

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) destek almaya hak kazanan projeleri ile Sivas'ta arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında 15 milyon liralık kaynak oluşturulacak.


Sivas'ta geçtiğimiz yıl IPARD 2 Programı kapsamında 6. başvuru çağrısına çıkan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) bin 231 projesi destek almaya hak kazandı. Bu sonuçla Sivas ili en çok destek alan iller arasında yer aldı. Kabul gören arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projeleri ile ilimize yaklaşık 15 milyon TL yatırım sağlanmış olacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, TKDK'nın Sivas'ta önemli yatırımlar kazandırdığına dikkati çekerek "8 Mayıs 2019 tarihinde IPARD 2 Programı kapsamında 'Altıncı Başvuru Çağrı' ilanına çıkılmış ve bu kapsamda ilgili projeler kabul edilmiştir. Alınan projeler içinden, illerden uygun görülen projeler TKDK Başkanlığına gönderilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu 1. Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK) toplanarak işlemi biten projelerden uygun görülen 1231 projeyi destekleme kararı almıştır. İlimiz 1. PDSK'da 107 proje ile projesi en çok desteklenen iller arasında yer almıştır. Desteklenmeye hak kazanan 107 projenin yaklaşık yatırım tutarı 14 milyon 460 bin TL, hibe tutarı ise yaklaşık 8 milyon TL'dir. Ayrıca ilimize ait 17 projemizin TKDK Başkanlığında değerlendirme süreçleri devam etmekte olup 2. PDSK'da bu projelerimizin de destekleneceğine olan inancımız tamdır" dedi.


Desteklenen projeler hakkında da bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Kurum başkanlığımızca uygun bulunan projelerimizin 99 adeti tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği, 8 adeti ise arıcılık projesidir. Aspir, çörekotu, maydanoz gibi bitkilerin bulunduğu aromatik yetiştiricilik kapsamında ayrıca ilimize yeni seraların da kurulumu gerçekleştirilecektir. Sivas'ımız geniş ve bakir coğrafyası ile tarım ve hayvancılığa yapılacak her türlü yatırıma açıktır. Sivas'a yatırım yapan hem proje desteği anlamında hem de kazanç sağlama bakımından karlı çıkacaktır. Projelerin ilimize kazandırılmasında büyük emekleri olan TKDK İl Koordinatörümüz Muhammet Ali Genç başta olmak üzere kurum personellerimize ve müteşebbislerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
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