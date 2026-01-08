Rektör Altun, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rektör Altun, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Rektör Altun, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
08.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, 2025 yılının fotoğraflarını inceleyerek oy kullandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altun, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Altun, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini oyladı.

Altun, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğrafını tercih etti.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılından bu yana yapılan oylamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Her fotoğrafı ayrı ayrı incelediğini belirten Altun, "Her biri diğerinden değerliydi. Her kare çekildiği anı ölümsüzleştirmiş. Bu oylamanın artarak devam etmesinden yanayız. Çünkü AA bu konularda her zaman öncü olmuş bir kurum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Erciyes, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Altun, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 14:58:57. #7.11#
SON DAKİKA: Rektör Altun, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.