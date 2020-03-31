Rektör Karacoşkun maaşını bağışladı - Son Dakika

Rektör Karacoşkun maaşını bağışladı
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini ifade ederek, "Bir maaş bağışlayarak katkı veriyorum. İmkanı olan herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Allah, geçirdiğimiz şu zor günlerde yar ve yardımcımız olsun. Biz bize yeteriz Türkiyem" dedi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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