Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Başmüdür Mustafa Kalkan, Hastane Müdürü Yılmaz Murat Çaycı, Sağlıksen Gaziantep Üniversitesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Kilis Kuveyt Türk Bankası Müdürü Salih Ağcabay, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. - KİLİS