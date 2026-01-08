Rektör Kibar\'dan Yenişehirlioğlu\'na Teşekkür Ziyareti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Hafsa Sultan Hastanesi'ne sağlanan yatırım desteği dolayısıyla AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM'de yapılan görüşmede, hastanede devam eden modernizasyon çalışmaları ile bu kapsamda sağlanan yatırım desteği ele alındı.

Rektör Kibar, Hafsa Sultan Hastanesi'nin fiziki yapısının yenilenmesi, tamir ve tadilat çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve daha modern bir sağlık ortamına kavuşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan 125 milyon liralık yatırım ödeneğinin, sürecin başından itibaren Yenişehirlioğlu tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Ziyarette, söz konusu ödeneğin Manisa'ya kazandırılmasında gösterdiği ilgi, destek ve sürecin takibi dolayısıyla Yenişehirlioğlu'na teşekkür eden Kibar, yatırımın hastanenin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kibar, sağlanan kaynakla birlikte, 24 saat esasına göre yürütülen modernizasyon sürecinde hastaların mağdur edilmemesi için titiz bir planlama yapıldığını, hastanenin altyapısının güçlendirildiğini, ameliyathane kapasitesinin artırıldığını ve ileri teknolojiyle donatılarak organ nakilleri gibi yüksek nitelikli cerrahi işlemlere uygun hale getirildiğini kaydetti.

Kibar, fiziki mekanların yenilenmesi, hasta konforunu önceleyen düzenlemeler ve dış cephe iyileştirmeleriyle birlikte Hafsa Sultan Hastanesi'nin çağdaş bir sağlık kampüsü olma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktığını sözlerine ekledi.

Yenişehirlioğlu ise Manisa'nın sağlık altyapısına katkı sunan çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, kentin ihtiyaçları doğrultusunda sonuç odaklı bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.