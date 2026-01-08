Rektör Kibar'dan Yenişehirlioğlu'na Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rektör Kibar'dan Yenişehirlioğlu'na Teşekkür Ziyareti

Rektör Kibar\'dan Yenişehirlioğlu\'na Teşekkür Ziyareti
08.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Rana Kibar, Hafsa Sultan Hastanesi için sağlanan yatırım desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Hafsa Sultan Hastanesi'ne sağlanan yatırım desteği dolayısıyla AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM'de yapılan görüşmede, hastanede devam eden modernizasyon çalışmaları ile bu kapsamda sağlanan yatırım desteği ele alındı.

Rektör Kibar, Hafsa Sultan Hastanesi'nin fiziki yapısının yenilenmesi, tamir ve tadilat çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve daha modern bir sağlık ortamına kavuşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan 125 milyon liralık yatırım ödeneğinin, sürecin başından itibaren Yenişehirlioğlu tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Ziyarette, söz konusu ödeneğin Manisa'ya kazandırılmasında gösterdiği ilgi, destek ve sürecin takibi dolayısıyla Yenişehirlioğlu'na teşekkür eden Kibar, yatırımın hastanenin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kibar, sağlanan kaynakla birlikte, 24 saat esasına göre yürütülen modernizasyon sürecinde hastaların mağdur edilmemesi için titiz bir planlama yapıldığını, hastanenin altyapısının güçlendirildiğini, ameliyathane kapasitesinin artırıldığını ve ileri teknolojiyle donatılarak organ nakilleri gibi yüksek nitelikli cerrahi işlemlere uygun hale getirildiğini kaydetti.

Kibar, fiziki mekanların yenilenmesi, hasta konforunu önceleyen düzenlemeler ve dış cephe iyileştirmeleriyle birlikte Hafsa Sultan Hastanesi'nin çağdaş bir sağlık kampüsü olma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktığını sözlerine ekledi.

Yenişehirlioğlu ise Manisa'nın sağlık altyapısına katkı sunan çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, kentin ihtiyaçları doğrultusunda sonuç odaklı bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Rana Kibar, Yatırım, Yatırım, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Kibar'dan Yenişehirlioğlu'na Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 04:55:47. #7.11#
SON DAKİKA: Rektör Kibar'dan Yenişehirlioğlu'na Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.