GAÜN ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) arasında sportif, eğitsel ve bilimsel alanlara yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokolle birlikte sağlık alanı başta olmak üzere, Gaziantep FK sporcularının performans testi ve ölçümleri de Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak.

İmzalanan protokolle beraber GAÜN'ün Spor Kulübü ve Gaziantep FK kardeş kulüp olmalarının yanı sıra taraflar bilimsel, kültürel, sosyal ve spor aktivitelerinde de mutabakata vardı.

İmzalanan protokolden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın bundan sonraki süreçte üniversite olarak spor alanına destek vereceklerini belirtti.

Spor alanında güçlü bir ekibinin olduğunu aktaran Özaydın, "İthalat şehri değiliz. Spor alanında da ihracat yapmak istiyoruz. Bunları da sağlam spor alt yapılarıyla yapacağız. Her alanda ithalata karşı olan bir iktisatçıyım. Gaziantep'te futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve diğer spor dallarında oyuncular yetiştirip ihraç ederek Ricardo Sa Pinto gibi sporcular yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen ise imzalanan protokolün Gaziantep için büyük önem taşıdığını belirterek, şehrin spor anlamında bütünleşeceğinin ifade etti.

Üniversiteyle bütünleşmiş futbol kulübünün büyük bir güç ve avantaja sahip olacağını aktararak, "Bu işin ilim ile bütünleşmesi gerektiğine, gençleri kazanmak için böyle merkezlerin olması gerektiği konusunda çalışmalarımız var. Hem üniversitenin geleceği açısından hem şehrin büyük hedefleri açısından hem de bizim açımızdan çok büyük bir atılım. Elimizden gelen her katkıyı sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor kenti Gaziantep sloganımız var" diyen Özmen, Gaziantep'in uzun aradan sonra spor alanında çok iyi bir dönem yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Futbolda zirveye oynayan ve örnek gösterilen bir kulübe sahibiz. Basketbol Süper Ligi'nde yine çok iyi ve play off mücadelesi veren basketbol takımımız var. ALG Bayan Futbol Takımı ile voleybola ciddi yatırım yapan Merinos ve Adam Voleybol takımlarımız var. Birçok dalda Gaziantep takımları süper ligde mücadele ediyor. Uzun süre Gaziantep'e profesyonel sporcuların gelmesi konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Şehrimize dışarıda gelen çalışanlar için spor alanı çok önemli. Ricardo Sa Pinto, Portekiz'de milli takım oyunculuğu yapmış birçok önemli kulüpte teknik direktörlük yapmış bir hocamız ve şu an bu şehirde. Gerçekleştireceğimiz projeyle gerek Ricardo'ya gerekse bundan sonra geleceklere de güven verecek. Spor alanındaki başarılara imzaladığımız işbirliği ciddi bir katkı sağlayacak. Sporcunun sağlığını sağlama alamazsanız sportif başarıda bekleyemezsiniz."

Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ve Doç. Dr. Hacı Murat Şahin'e isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.