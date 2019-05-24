Son Dakika Haberleri: Rektör Polat'a ilk hayırlı olsun ziyareti

Rektör Polat'a ilk hayırlı olsun ziyareti

4 saat önce

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ilk hayırlı olsun ziyaretlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı.

Rektör Polat'a ilk hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ilk hayırlı olsun ziyaretlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı.

Rektör Polat'ın yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Rektör Şahin ve Rektör Alişarlı, başarı temennilerinde bulundu.

Rektör Polat ise her iki üniversite rektörüne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:33 Kaynak: İHA
Tokat, Refik Polat, Karabük, Rektör, Güncel
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