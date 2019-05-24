Rektör Polat'a ilk hayırlı olsun ziyareti
4 saat önce
Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ilk hayırlı olsun ziyaretlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:33 Kaynak: İHA
Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat
'a ilk hayırlı olsun ziyaretlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin
ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı.
Rektör Polat'ın yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Rektör Şahin ve Rektör Alişarlı, başarı temennilerinde bulundu.
Rektör Polat ise her iki üniversite rektörüne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı
İnternetten Öğrendiği Tayland Usulü Dondurma, Geçim Kaynağı Oldu
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu