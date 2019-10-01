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Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Karacahisar Kalesi kazılarını inceledi

33 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale olan Karacahisar Kalesi'nde yürütülen kazıları inceledi.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Karacahisar Kalesi kazılarını inceledi, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale olan Karacahisar Kalesi'nde yürütülen kazıları inceledi.

Osman Gazi tarafından 1288 yılında fethedilen Karacahisar Kalesi'nde öğrencilerle sohbet eden Çomaklı, kalenin devlet olmanın gereklerinden olan para basma ve hutbe okutmanın izlerini taşıdığını aktardı.

Çomaklı, kazıların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Uzun yıllar burada belirli zamanlarda çeşitli arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış. Bu görevi arkadaşlarımız devraldılar. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak böyle bir tarihin gün yüzüne çıkmasına ekibimizle destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yılmazyaşar da kazı çalışmaları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Prof. Dr. Çomaklı'ya inceleme gezisinde, öğrenci kulüplerinden sorumlu rektör danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, öğrenci kulüpleri koordinatörü Dr. Engin Bayraktaroğlu ve kulüplerin temsilcileri eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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