Son Dakika Haberleri: Rektör Şafak Ertan Çomaklı'ya Ziyaretler

Rektör Şafak Ertan Çomaklı'ya Ziyaretler

49 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Rektör Şafak Ertan Çomaklı'ya Ziyaretler, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Şener, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofis'te gerçekleşen görüşmede Doç. Dr. Şener, hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektörümüz Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.

Kent Konseyi'nden Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Nuran Akçasoy, beraberindeki heyetle birlikte Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulundu. Rektörlük Ofis'te gerçekleşen görüşmede ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi adına Genel Sekreter Ahmet Kapanoğlu, Yürütme Kurulu üyeleri Sühendan Koparal, Levent Özbunar, Fatımatüzzehra Kıraç'ın yanı sıra İletişim Sorumlusu Seda Başaran yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Nuran Akçasoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

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