Rektör Şahin'den Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Şahin'den Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Rektör Şahin'den Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Şahin'den Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, kandillerin insanların bir araya geldiği birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği anlamlı günler olduğunu belirtti.

Kandillerin İslam alemini manevi bir iklime soktuğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili, insanlık olarak varoluşumuz dolayısıyla dizginleyemediğimiz hırs, arzu ve isteklerimizden bunalan gönüllerimizi manevi feyziyle aydınlatarak, bir vicdan muhasebesi yapmamıza fırsat veren mübarek bir gecedir. Rahmet ve bereket kapısının açıldığı on bir ayın sultanı ramazan ayının müjdeleyicisi olan ve üç ayların da başlangıcında yer alan bu mübarek gece Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. İyilik ve huzurun, sevgi ve saygının insanlığa hakim olması temennisiyle aziz milletimizin, Türk ve İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni en kalbi duygularımla kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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