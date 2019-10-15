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Rektör Turgut'tan yaralı askere ziyaret

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik,Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de hain terör örgütlerine karşı sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatında' yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Kaplan'ı hastanede...

Rektör Turgut'tan yaralı askere ziyaret, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik,Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de hain terör örgütlerine karşı sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatında' yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Kaplan'ı hastanede ziyaret etti.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kaplan ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirilen operasyonlarda muvaffakiyetler dileyen Rektör Turgut, "Barış Pınarı Harekatı' esnasında hain saldırı sonucu yaralanan hemşerimiz Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Kaplan kardeşimizi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin duacısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Harekatın, en az zayiatla başarılı bir şekilde sonuçlanacağından hiç şüphemiz yok. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Mehmet Turgut, Adıyaman, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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