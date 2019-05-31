Rektör Turgut Vali Pekmez ile bir araya geldi
1 saat önce
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e gerçekleştirdi.
Adıyaman Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut
, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ataması yapılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e yaptı.
Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, Prof. Dr. Mehmet Turgut'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı
Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım
(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi