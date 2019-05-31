Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut Vali Pekmez ile bir araya geldi
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Rektör Turgut Vali Pekmez ile bir araya geldi

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e gerçekleştirdi.

Rektör Turgut Vali Pekmez ile bir araya geldi, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, ilk ziyaretini Vali Aykut Pekmez'e yaptı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez, Prof. Dr. Mehmet Turgut'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Mehmet Turgut, Adıyaman Üniversitesi, Güncel
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