Rektör Ünal'a AFAD çantası - Son Dakika

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Uçarlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a tebrik ziyareti gerçekleştirerek AFAD çantası hediye etti.

Yeni dönemin Samsun ve üniversite için hayırlı olması temennisinde bulunan Uçarlı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a ve ekibine başarılar diledi. Uçaklı Ünal'a 'afet ve acil durum çantası' takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Ünal ise iyi dikekleri için konuğuna teşekkür etti. Ziyarette; afet ve acil durumlar hakkında üniversite personeli ve vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla yapılması planlanan eğitim programları ile iki kurum arasında ortak çalışma alanları da ele alındı. - SAMSUN