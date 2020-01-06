Rektör Uysal'dan çini sanatçılarına ziyaret - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Kütahya'nın çini sanatçılarına ziyaret gerçekleştirdi.



Rektör Kazım Uysal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ile birlikte Kütahya Kültür ve Sanat Derneğindeki çini sanatçılarını ziyaret etti.



Mehmet Koçer, Hamza Üstünkaya, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit ve ayrıca Kütahya Kültür ve Sanat Derneğini (KÜSAD) de ziyaret eden Kazım Uysal, başta çini olmak üzere pek çok sanat dalını icra eden sanatçılarla sohbet etti. Sanatçılar ve KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ziyaretten çok duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.



Bu tarz ziyaretlerin devam edeceğini belirten Uysal, Kütahya'da takdir edilecek çok sanatçı olduğunu, onlarla bilgi alışverişinde bulunmanın yararlı olacağını ifade etti.



"Üniversitemizde sanat köşeleri oluşturulacağız"



Üniversitelerinde Kütahya'nın değerli sanatçılarının eserlerinden oluşan ve onlarla ilgili bilgilendirme tasarımlarının yer alacağı sanat köşeleri oluşturulacağını, bunların bir araya gelmesiyle ileride müze gibi ziyaret edilebilecek bir mekana kavuşmayı arzuladıklarını söyleyen Uysal," Kütahya'mızı tanıtabilmenin en iyi yollarından birinin sanat ve sanatçılardır. Onların takdir edilmesi gerekiyor. Sanatın ve sanatçıların bir toplumu yönlendirmede ve estetik beğeni düzeyinin geliştirilmesinde çok önemli yeri var. Bugünkü ziyaretler bunun için atılan adımlardan biriydi. Diğer sanatçılarımıza da ziyaretler ve görüşmeler gelecek dönemde devam edecek. Öğrencilerimizin bu ve bunun gibi onlarca sanatçımızı tanıyabilmeleri için üniversite olarak elimizden gelen her türlü çabanın sarf edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA