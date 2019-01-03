Son Dakika Haberleri: Rektörden Öğrencilere 2 Kamyon Dolusu Kar Sürprizi

Rektörden Öğrencilere 2 Kamyon Dolusu Kar Sürprizi

28 dakika önce

ARTVİN Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen hamsi şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Rektörden Öğrencilere 2 Kamyon Dolusu Kar Sürprizi, System.String[]
ARTVİN Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen hamsi şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olduğu kentte kar yağmayınca, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kampüs alanına 2 kamyon dolusu kar getirtti. Büyük sürpriz yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri kar topu oynayarak eğlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından hamsi şenliği düzenlendi. Üniversitenin şehir yerleşkesindeki şenlikte 500 kilogram hamsi pişirilerek öğrencilere ikram edildi. Şenliğe, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki ile öğrenciler katıldı. Şölende ızgarada pişirilen hamsileri tüketen öğrenciler daha sonra türküler eşliğinde horon oynadı, halay çekti.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olduğu kentte uzun süredir kar yağmayınca öğrencilere kar sürprizi yaptı. Prof. Dr. Tilki'nin talimatı ile Kafkasör Yaylası'ndan 2 kamyon dolusu kar, şenlik alanına getirildi. Kampüse dökülen kar kütleleri öğrencilere büyük sürpriz yaşattı. Öğrenciler ve öğretim görevlileri kar topu oynayarak eğlendi.

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

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