Renault'dan abonelikle elektrikli araba müjdesi!

Avrupa'nın elektrikli otomobil devi Renault Group ve Mobilize, en yeni mikro otomobil modellerini duyurdu. Paris Motor Present'ta piyasaya sürülen yeni Duo ve Bento isimli araçlar, sadece abonelik yoluyla erişime açılacak. İşte dikkat çeken özellikleri ve şık tasarımıyla yeni Mobilize Duo ve Bento.

Mobilize Duo ve Bento özellikleri ve abonelik detayları

Renault Group'un sahibi olduğu Mobilize, mikro otomobil segmentindeki yeni modellerini görücüye çıkardı. Twizy'nin devam modeli olarak duyurulan Duo; ince LED ışıkları, yükseltilmiş tamponu ve çok daha sert geçişlere sahip kapılarıyla dikkat çekiyor. Renault'un açıklamasına göre Duo'da 80'ler ve 90'lar havası estirildi.

Duo'nun boyutları da oldukça ilgi çekici. 2.43 metre uzunluğunda olan elektrikli araç, 1,30 metre genişliğinde ve 1,46 metre yüksekliğinde. Duo 1+1 formatında iki kişilik yolculuğa izin verirken, Bento ise kargo tipi 700 litrelik bagaja ve tek kişilik bir koltuğa sahip.

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Mobilize Duo, arkada çekişli tek bir elektrik motorundan gücünü alıyor. 14 yaş ve üstü için 45 km/saat, yetişkenler için ise 80 km/saat hıza ulaşabilen iki farklı seçenek ile sunulacak. Batarya kapasitesi bilinmiyor olsa da, tek şarjla 140 km'lik ve üç saatlik şarjla 90 km yol gidilebileceği ifade edildi.

Her iki araç mikro otomobil segmenti için önemli özelliklere sahip olsa da, Renault'un abonelik yoluyla erişim fikri daha fazla öne çıktı. Mobilize Duo 2023'ün sonunda piyasaya sunulacakken, Bento ise 2024'ten itibaren kiralama şeklinde profesyonel müşteriler için erişilebilir olacak.

Duo ve Bento araç sahiplerinin servis için Renault'nun satış sonrası yetkili bayilerinden destek alabileceğini belirtti. Abonelik fiyatlandırması şimdilik belli olmasa da, üç aya varan aylık fonlar ile destekleneceği söyleniyor.

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