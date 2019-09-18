Son Dakika Haberleri: Rengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepki
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Rengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepki

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kalburt Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle siyaha dönerken, çevreciler burada canlı yaşamayacağını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Rengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepki, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kalburt Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle siyaha dönerken, çevreciler burada canlı yaşamayacağını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Kalburt Deresi'nin yanından geçenler siyah renk aldığını görüyor. Çevreci Bekir Hamlakay, dereyii ilk kez böyle gördüğünü belirterek, "Yoğun bir bir kirlilik var. Yaşım 70, bu derenin bu şekilde olduğunu ilk kez görüyorum. Bu su arıtmaya girmiyor. Arıtmaya girmediği gibi Boğazköy Barajı'na ulaşıyor. Yenişehir de bulunan 22 kırsal mahallenin tarım arazisi bu suyla sulanıyor. Yazıktır günahtır. Burada hiçbir canlı yaşamaz. İlgililere sesleniyorum; bu kirliliğe 'dur' desinler. Ben çevreci olarak çok üzüntü içerisindeyim. Derelerimizin temiz olmasını istiyorum" dedi.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
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