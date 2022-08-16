İkinci el otomobil satışına 'sınır' getiren düzenleme Resmi Gazete'de - Son Dakika
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İkinci el otomobil satışına 'sınır' getiren düzenleme Resmi Gazete'de

16.08.2022 01:21
İkinci el otomobil satışına 'sınır' getiren düzenleme Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçen günlerde kamuoyu ile paylaştığı araç satışına sınır getiren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak. Bugün itibariyle yürürlüğe giren düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı, uygulamayı 6 ay uzatabilecek.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkinci el otomobil satışına 'sınır' getiren düzenleme Resmi Gazete'de - Son Dakika

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