Ressam Kubat
28.11.2020 07:37
"İpek Açar'la İpek Yolu" adlı programa konuk olan ünlü türkücü, salgın nedeniyle ailesiyle birlikte neredeyse hiç dışarı çıkmadıklarını açıkladı: "Dışarı çıkmıyoruz, kendimizi böyle korumaya çalışıyoruz.
"İpek Açar'la İpek Yolu" adlı programa konuk olan ünlü türkücü, salgın nedeniyle ailesiyle birlikte neredeyse hiç dışarı çıkmadıklarını açıkladı: "Dışarı çıkmıyoruz, kendimizi böyle korumaya çalışıyoruz. Ben de kendimi resme verdim, 5-6 aydır tuvalin karşısındayım." Kubat, 4 yaşındaki kızı Ayza'nın kendisine çok şey öğrettiğini de söyledi: "Karantinada kızım ve eşimle birbirimize kenetlendik. Kızım bana çok şey öğretiyor. O büyürken ben de hayatı yeniden öğreniyorum."
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