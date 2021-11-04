Son dakika haber! Ressam Reyhan Uludağ 'kentsel dönüşüm' temalı eserleriyle İAAF'de - Son Dakika

? Ressam Doç. Dr. Reyhan Uludağ, 'kentsel dönüşüm' temalı 15 eserini İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda (İAAF) sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı fuarda, İstanbul'un eski ve yeni siluetlerinin de bulunduğu eserlerini sergiliyor. 1 yıllık bir hazırlık süreci olduğunu söyleyen Uludağ, 'Çok heyecanlıyım, kentsel dönüşümü, tuvallerin üzerine uyguladığım betonlarla anlatmaya çalıştım' dedi.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapılarını bugün sanatseverlere açtı. 7 Kasım tarihine kadar İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda düzenlenen fuar kapsamında yerli ve yabancı birçok sanatçı, eserlerini sergiliyor. Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri'nin desteğiyle düzenlenen fuarda dün birçok galeri tarafından, ön gösterimler ve VİP açılışlar yapıldı.

Yağlı boya, akrilik boya, karışık teknik gibi tuval üzerine çalışmalar yapan İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Doç. Dr. Reyhan Uludağ, 'İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda olmak keyifli çünkü birçok sanat galerisi ve sanatçıyla aynı ortamı paylaşıyoruz. Hem interaktif bir çalışma hem de etkileşimi açısından iyi oluyor' diye konuştu.

SERGİDEKİ ESERLER İLK DEFA KULLANILAN TEKNİKLERLE HAZIRLANDI

Fuara 15 eserle katıldığını, birçok teknik kullandığını aktaran Doç. Dr. Uludağ, 'Özellikle de bu sergi benim için çok anlamlı, çünkü bu sergideki eserlerde önceden kullanmadığım farklı teknikler kullandım. Tuval üzerine beton uygulaması yaptım. Buradaki konseptim 'kentsel dönüşüm', İstanbul'un eski siluetini, tuvallerin üzerine uyguladığım betonlarla anlatmaya çalıştım. İlaveten buradaki 5 adet Seramik çalışma, Alev Oskay'ın öğrencilerinin çalışmalarıdır. Diğer 20 adet tuval Üzerine yağlı boya, Akrilik Boya ve ahşap üzeri resimler benim öğrencilerime ait' ifadelerini kullandı.

'TUVAL ÜZERİNE METAL UYGULADIM'

Doç. Dr. Uludağ, 'Ayrıca yine farklı bir çalışma denedim ve tuval üzerine metal uyguladım. Buradaki metaller inşaat demirlerinden oluşuyor ve bu demirlere yapışan ya da tutunan 'insancık' dediğim kendi imzamı oluşturan figürler yer alıyor. Kentsel dönüşümün insanlara etkisini vurgulamaya çalıştım. Çok heyecanlıyım, aslında şu anda keyifli zamanını yaşıyoruz. Çünkü neredeyse 1 yıllık bir hazırlık süreci oldu. Hazırlık süreci hem çok sancılı hem stresli hem de heyecanlı geçti. Şimdi çalışmalarımı sanatseverlerle buluşturacağım için çok mutluyum. Umarım onlar da keyifle gezerler? dedi.

Resim yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Uludağ, 'Hedefim daha uluslararası platformlara taşınmak ve katıldığım fuarları geleneksel hale getirip sürekliliğini sağlamak. Hem ulusal hem de uluslararası imzasıyla bilinen bir ressam olmak' diye konuştu.

Doç. Dr. Reyhan Uludağ, sanatseverlerin, 4, 5,6, 7 Kasım tarihleri arasında Galeri Apollon, i9 No'lu stantta esrelerini bulabileceğini aktardı.