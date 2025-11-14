Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı

Adana'da bir restoranda, kimliği belirsiz bir kişi yemek tepsisine konmuş cep telefonunu çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

YEMEK TEPSİSİNDEKİ TELEFONU ÇALDI

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir zincir restoranda meydana geldi. Yemek siparişi vermek için kasaya gelen kimliği belirsiz kişi, yemek tepsilerinden birinde cep telefonu olduğunu gördü. Cep telefonunun sahibi ve tezgahtarların dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla telefonu alan şüpheli, restorandan uzaklaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonunun çalındığını fark eden kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.