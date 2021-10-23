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Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu - Son Dakika

Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu

23.10.2021 10:01
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın restorasyonu esnasında Osmanlı Padişahi Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı su şebekesi bulundu.

Diyarbakır'da dünyaca ünlü surların restorasyonu sırasında işçiler tarafından çok önemli bir keşif yapıldı. Kazı sırasında Osmanlı'nın 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan su şebekesine rastlandı.

"50 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ALANI TESPİT ETTİK"

UNESCO tarafından 2015 yılında 'Dünya Mirası' olarak tescillenen Diyarbakır'ın tarihi Surları'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında 1930'a kadar halkın su ihtiyacını karşılayan, su dağıtım sistemi bulundu. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Şu an 1 ana hat, 3 tali hattan oluşan 50 metre uzunluğundaki su dağıtım tesisatının kısımlarını tespit ettik" dedi.

ARA SU DUVARLARI RESTORE EDİLİYOR

Diyarbakır Surları'nın restorasyonu sürüyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Komisyonu ve uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu'nca kontrol ediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihaleyle, 3.etap restorasyon çalışmaları kapsamında yer alan 1-2-5-7 ve 8 No'lu burçlar ve ara sur duvarlarındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR'IN SU İHTİYACINI KARŞILIYORDU

'Surlardaki 7 ve 8 No'lu burçların zemin katlarının tespiti ve drenaj sisteminin gerçekleştirilmesine yönelik kazıda, Kanuni Sultan Süleyman tarafından halkın su ihtiyacının karşılanması için 1543'te yaptırılan ve 1930 yılına kadar kentin ihtiyacını karşılayan su şebekesine rastlandı. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, surlardaki restorasyon çalışmalarının alanında uzman teknik elamanlar ve arkeologlar denetiminde devam ettiğini söyledi. Kazıda tespit ettikleri su şebekesine değinen Koç, "Kazıda, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kentin 14 kilometre uzağında bulunan Gözeli'den Hamravat suyunun su kemerleriyle getirildiği su şebekesine ilişkin verilere ulaştık. Şu an 1 ana hat, 3 tali hattan oluşan 50 metre uzunluğundaki su dağıtım tesisatının kısımlarını tespit ettik" dedi.

HALKIN SU TALEBİ DOĞRULTUSUNDA YAPILDI

Tesisatın, zeminden yaklaşık 2 ile 3 metre derinlikte tespit edildiğini aktaran Koç, ana hat künklerinin 33 santimetre, diğer 3 hattın da 14 ile 19 santimetre çapındaki künklerden oluşan tali hatlar olduğunu ifade ederek, "Su şebekesi Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'a gelişi ile halkın susuzluk talepleri doğrultusunda yapılmış bir çalışmanın ürünü. Kanuni Sultan Süleyman, Irak seferleri sırasında 4 defa Diyarbakır'a gelmiştir. Bu seferler sırasında kentte uzun süre konakladığı yazılı kaynaklarda mevcut. Diyarbakır halkının susuzluk sorununu çözmek üzere 1543'te Gözeli'den Hamravat suyunu halk arasında 'kantara' diye adlandırılan su kemerleriyle şehre kadar getirmiştir" diye konuştu.

Restorasyon çalışması yapan işçilerin kazmasına takıldı! Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu
Restorasyon çalışması yapan işçilerin kazmasına takıldı! Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu
Restorasyon çalışması yapan işçilerin kazmasına takıldı! Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu

Kanuni Sultan Süleyman, Diyarbakır Surları, Diyarbakır, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu - Son Dakika
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