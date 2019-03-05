Son Dakika Haberleri: Restorasyonu Süren Ünlü Yalıda İş Kazası

Restorasyonu Süren Ünlü Yalıda İş Kazası

34 dakika önce

BEYKOZ'da Komodor Remzi Bey Yalısı'nda restorasyon çalışmaları yapılırken iş kazası meydana geldi.

Restorasyonu Süren Ünlü Yalıda İş Kazası, System.String[]
BEYKOZ'da Komodor Remzi Bey Yalısı'nda restorasyon çalışmaları yapılırken iş kazası meydana geldi. Yaralı işçi, çatıdan itfaiye ekiplerine ait merdivenle indirilerek hastaneye kaldırıldı.

 

Olay dün saat 15.00 sıralarında  Anadolu Hisarı Toplarönü Sokak'ta bulunan "Komodor Remzi Bey Yalısı"nda meydana geldi.  Yalı yeni sahibi tarafından restore ediliyordu. Bir işçi çatıda çivi çakma tabancasıyla çalışırken, çivileri sağ ayağına batırdı. Yaralı işçi Mustafa Yüksel (45), çatıdan indirilemeyince olay yerine hemen ambulans ve itfaiye ekipleri istendi. Yaralı Yüksel'e ilk müdahaleyi 112 ekipleri, çatıda yaptı. Daha sonra işçi, sedye ile itfaiyenin sepetine bağlanarak aşağıya indirildi. Mustafa Yüksel, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Ünlü Yalı,  2 yıl önce Eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcılarından merhum Prof. Dr.   Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü tarafından iş insanı Namık Tanık'a satılmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

İtfaiye, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Pentagon'dan Türkiye'ye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:10:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Restorasyonu Süren Ünlü Yalıda İş Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]