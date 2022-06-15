Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet

15.06.2022 13:49
Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA'da, tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz (38) 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz (38) 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İnşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, geçen yıl 6 Mart'ta, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesindeki evinde, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğu evde bulunduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Korkmaz hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Korkmaz, öldürdüğü eşinin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savcı, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Korkmaz, eşini öldürmediğini iddia ederek, "Sabah kalktık, eşime kendi elimle menemen yaptım. Kontörü yoktu ona kontör almaya gittim. Önce markete uğradım, telefon bayisine uğradıktan sonra berbere gittim. Telefonu arabada bırakmıştım. Berberdeyken 8 kez görüntülü aramış. Eve geldikten sonra 'Yine o kadına gittin' diyerek tartışma çıkardı. Daha sonra yatak odasına gittim, odadaki bıçağı alıp kendisine zarar vermeye başladı. Ben de elinden bıçağı almaya çalıştım. Yemin ederim, eşimi öldürmedim" diyerek beraat talebinde bulundu.Söz alan şikayetçi avukatı sanığın beyanının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Yatak odasında bıçak bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" dedi.Mahkeme heyeti sanığın, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararda indirim hükümleri uygulanmadı.


Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet
Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet
YORUMLAR
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Eşini öldüren sanıktan ilginç savunma: 'Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti' Eşini öldüren sanıktan ilginç savunma: 'Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti' Noter çalışanı baba iki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürüp intihar etti Noter çalışanı baba iki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürüp intihar etti
Kaynak: DHA

Zeynel Abidin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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