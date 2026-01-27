Reyhanlı'da Balık Ölümleri: İnceleme Başlatıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Gölü'nde balık ölümleri görülmesi üzerine yetkililer sudan numune aldı.

İlçedeki Yenişehir Gölü'nde balık ölümleri görüldü. Harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gölde inceleme yaparak sudan numune aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede detaylı inceleme yapmak üzere çalışma başlatacağı belirtildi. Alınan numunelerin laboratuvar analizlerinin ardından balık ölümlerinin kesin nedeninin belirleneceği ve açıklama yapılacağı bildirildi. Yetkililer, incelemeler tamamlanana kadar vatandaşların gölden balık tutmaması, balık tüketmemesi ve suya girmemesi yönünde uyarıda bulundu.

