"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa - Son Dakika
Üye Girişi

"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa

08.03.2022 13:00
"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa

Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'yi 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada mütalaasını değiştiren savcılık, Yusuf Aktaş'ın üzerine atılı suçlardan ceza verilmesine yer olmadığını açıkladı.

Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'yi 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada mütalaasını değiştiren savcılık, Yusuf Aktaş'ın üzerine atılı suçlardan ceza verilmesine yer olmadığını açıkladı.

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuş, Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.

ÖNCEKİ MÜTALAADA 2 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Aktaş'ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali'yi hedef alarak 'leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim' şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiği gerekçesiyle 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

YENİ MÜTALAADA CEZA İSTENMEDİ

Görev değişikliği nedeniyle yeniden mütalaasını açıklayan Savcılık, sanık Yusuf Aktaş'ın 'tehdit' içerikli olduğu iddia edilen söylemlerinin hukuki anlam niteliğinde olduğunu, hukuk boyutunda gerekli şikayetleri yapacağı yönünde söylem olduğunu ve bu hususun 'tehdit' suçunu oluşturmadığını belirtti. Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerin, müştekilerin televizyon programında sanıkla ilgili yapmış oldukları magazinsel haber içeriğindeki olumsuz eleştirilere tepki olarak söylenen sözler olduğu ve bu yönden de 'hakaret' suçunu da haksız fiil altında işlediğinden ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi. Mahkeme, müşteki vekiline esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(Sema Demir/İHA)

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa

YORUMLAR
500
REYNMEN'İN HAKARET DAVASINDA YENİ MÜTALAA AÇIKLANDI REYNMEN'İN HAKARET DAVASINDA YENİ MÜTALAA AÇIKLANDI Kadınlar hayatın her alanında Kadınlar hayatın her alanında

Bircan Bali, Hakaret, Reynmen, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:17:35. #1.12#
SON DAKİKA: "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement