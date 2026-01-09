Rıza Akpolat Rüşvet Suçundan Tutuklandı - Son Dakika
Rıza Akpolat Rüşvet Suçundan Tutuklandı

09.01.2026 22:21
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü soruşturması kapsamında rüşvet almakla tutuklandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ'ın, şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

Yazıda, ismi yer alan iş insanlarından S.B'nin 500 bin dolar ve Beşiktaş'ta İ.O. isimli iş yeri sahibi A.A. ve tanık S.E.E'nin ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettiği bildirildi.

Şüpheli Rıza Akpolat'ın, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiğinin tespit edildiği belirtilen yazıda, "Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını, iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ettiği, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden, şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Yazıda, savunması inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin "rüşvet alma" suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapacağı, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri olduğundan, derdest kovuşturmadan tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Şüpheli Akpolat'ın "rüşvet almak" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Sulh ceza hakimliği, Akpolat'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: AA

