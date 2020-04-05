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Rıza Çalımbay'dan Süleyman Seba paylaşımı
16 dakika önce
Süleyman Seba döneminin efsane kaptanlarından Rıza Çalımbay, Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla ve minnetle anıyorum.
Süleyman Seba döneminin efsane kaptanlarından Rıza Çalımbay, Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla ve minnetle anıyorum. İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin... #SüleymanSeba."
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:35
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