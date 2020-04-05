Rıza Çalımbay'dan Süleyman Seba paylaşımı

Süleyman Seba döneminin efsane kaptanlarından Rıza Çalımbay, Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla ve minnetle anıyorum. İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin... #SüleymanSeba."