Son Dakika Haberleri: Rıza Kayaalp yine başardı! Gurur...
Son Dakika Spor Rıza Kayaalp yine başardı! Gurur...

Rıza Kayaalp yine başardı! Gurur...

1 saat önce

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

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Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı.


Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.


Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.


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Rıza Kayaalp, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:54 
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