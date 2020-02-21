Rıza Sarraf'ın 'izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rıza Sarraf'ın 'izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi - Son Dakika

Rıza Sarraf'ın 'izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi

43 dakika önce

Kandilli'deki köşkünde izinsiz tadilat yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen Rıza Sarraf'ın suça konu taşınmazında yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Rıza Sarraf'ın 'izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi, System.String[]

Kandilli'deki köşkünde izinsiz tadilat yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen Rıza Sarraf'ın suça konu taşınmazında yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, suça konu köşkün ön ve arka cephesine değişen ebatlarda ilaveler yapıldığı ve taşınmazın görüntü kirliğine neden olduğu belirtildi.


Kandilli'deki tarihi köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, bilirkişi eşliğinde köşkte keşif yapmıştı.


Raporda, 'kültür ve tabiat varlıkları koruma alanı'nda olan taşınmaza, sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalede bulunulduğu belirtildi. Suça konu taşınmazın çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerden yoksun yapılaşmaya ve bu itibarla görüntü kirliğine neden olduğu kaydedildi. Belediye sınırları içinde bulunan ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. Maddesine ilişkin aykırılık teşkil ettiği, binaya fazladan kapalı alan oluşturulduğu ve keşif tarihi itibariyle imara ve ruhsata uygun hale getirilmediği anlatıldı. - İSTANBUL

Reza Zarrab, Kandilli, Han, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Astsubay, eşini öldürüp intihar etti
14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Sarraf'ın 'izinsiz tadilat' davasında keşif raporu dosyaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]