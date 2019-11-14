Son Dakika Haberleri: Rize buz tutan göl yüzeyinde yürüdüler
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Rize buz tutan göl yüzeyinde yürüdüler

6 saat önce

Buz tutan göl yüzeyinde yürüdülerRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup doğasever, yağan kar ve soğuğun etkisiyle buz tutan göl yüzeyinde yürüyüş yaptı.

Buz tutan göl yüzeyinde yürüdüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup doğasever, yağan kar ve soğuğun etkisiyle buz tutan göl yüzeyinde yürüyüş yaptı.

Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 973 metre yükseklikteki Kavrun Buzul Gölü yüzeyi, yağan kar ve soğuğun etkisiyle buz tuttu. Bir grup doğasever, 4 saatlik yürüyüşün ardından çıktığı buzul gölü çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, selfie yapıp, fotoğraf çekti. Gruptan bazıları ise buz tutan göl yüzeyinde yürüyüş yaparak gezdi.

Buzla kaplı gölde fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı Engin Tavlı, Dağlardaki manzaralar ve yansıyan kareler hep farklıdır. Aşina olduğunuz fotoğrafların dışında kareler görmek ister fotoğraf tutkunları. Biz de yaz-kış ne zaman fırsat bulursak dağları gezmeye çıkıyoruz. Güzel fotoğraflar alıp dönüyoruzö ded

Tezcan Biber ise en büyük merakının doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekmek olduğunu belirterek Gidebildiğimiz yere kadar araçla gittik. Daha sonra kar üstünde yürüyerek 4 saat yol kat ettik. Gölü böyle beklemiyorduk. Muhteşem bir görüntü. Gölün üzerinde yürüdük. Gittik gördük göremeyenler için fotoğrafladıkö diye konuştu.

Rize buz tutan göl yüzeyinde yürüdüler

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:19 Kaynak: DHA
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