Rize'de 108 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Rize'de 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

08.06.2022 10:43
Rize'de 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

Rize'de iki ayrı operasyonda 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Rize'de iki ayrı operasyonda 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesinde Z.A'ya ait evin altındaki ahır önünde saksılara dikilmiş vaziyette 29 kök, çay tarlasında ise 28 kök olmak üzere toplam 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çayeli ilçesinde ise A.Y'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 51 Kök Hint keneviri, 2 gram esrar ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Olaylarda 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 108 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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