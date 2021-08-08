Rize'de çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay yüklü bir kamyonet dereye yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkan 53 RT 615 plakalı çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve AFAD yönlendirdi. Kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından ters dönen aracın içerisinde sıkışan Ayşe Şimşek, Cemile Erbaş, İlknur Baş, Songül Arslan ve Turan Arslan'ı sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlatıldı. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ildeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - RİZE