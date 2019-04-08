Son Dakika Haberleri: Rize'de Çaylık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Rize'de Çaylık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Rize'nin İyidere ilçesinde çaylık alanda erkek cesedi bulundu.

Rize'de Çaylık Alanda Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Rize'nin İyidere ilçesinde çaylık alanda erkek cesedi bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi Sarayköy mevkisinde çay bahçesinde bakım yaptığı sırada bir erkek cesedine rastladığını bildirdi.

İhbar üzerine bahsi geçen arazide 112 Acil Servis ve polis ekiplerince yapılan incelemede, çürümüş erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçleri, olay yerini muhafaza altına alırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Sarayköy, İyidere, Rize, Güncel
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