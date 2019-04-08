Rize'de Çaylık Alanda Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Rize'nin İyidere ilçesinde çaylık alanda erkek cesedi bulundu.
Rize
'nin İyidere
ilçesinde çaylık alanda erkek cesedi bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi Sarayköy
mevkisinde çay bahçesinde bakım yaptığı sırada bir erkek cesedine rastladığını bildirdi.
İhbar üzerine bahsi geçen arazide 112 Acil Servis
ve polis ekiplerince yapılan incelemede, çürümüş erkek cesedi olduğu tespit edildi.
Güvenlik güçleri, olay yerini muhafaza altına alırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:34 Kaynak: AA
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