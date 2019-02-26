Son Dakika Haberleri: Rize'de Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Manisa'da Yakalandı

Rize'de Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Manisa'da Yakalandı

9 dakika önce

Rize'deki açık cezaevinden firar eden hükümlü, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalandı.

Rize'de Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Manisa'da Yakalandı, System.String[]
Rize'deki açık cezaevinden firar eden hükümlü, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin, hareketlerinden şüphelenerek takibe aldığı M.I. (25) kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanan kişinin 2010'da Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde taksi şoförünü öldürme suçundan tutuklanan ve Rize Kalkandere Açık Cezaevi'nden izne ayrılmasının ardından firar eden hükümlü olduğu tespit edildi.

Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde taksi şoförü Şahabettin Ercan, 29 Aralık 2010'da boğazı kesilerek öldürülmüş, takside bulunan bir maskenin barkodundan yola çıkılarak yapılan teknik takip sonucu M.I. yakalanarak tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bölgesel Liglerde Birçok Maç Yöneten Genç Hakem Özge Kanbay, Kansere Yenik Düştü! Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de Cezaevinden Firar Eden Hükümlü Manisa'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]