Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

09.06.2022 14:21

Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 Haziran günü dere kenarına inerek kaya üzerinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.

Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 Haziran günü dere kenarına inerek kaya üzerinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.

İlçeye bağlı Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde 7 gün önce fotoğraf çektirirken durduğu kayanın üzerinde ayağının kayması ile dengesini kaybederek dereye düşen 49 yaşındaki Al Rawahi Favvzi Faız Zaid isimli turisti arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlık ekiplerinden oluşan ekip dere yatağında ve vadi boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor.

Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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