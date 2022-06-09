Dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 Haziran günü dere kenarına inerek kaya üzerinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.

İlçeye bağlı Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde 7 gün önce fotoğraf çektirirken durduğu kayanın üzerinde ayağının kayması ile dengesini kaybederek dereye düşen 49 yaşındaki Al Rawahi Favvzi Faız Zaid isimli turisti arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlık ekiplerinden oluşan ekip dere yatağında ve vadi boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor.