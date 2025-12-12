Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize'de otel odasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize'de otel odasında hayatını kaybetti

Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize\'de otel odasında hayatını kaybetti
12.12.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızının düğün hazırlığı için Rize'ye gelen Servet Tüfekçi, otel odasında hayatını kaybetti.

Rize'de bir kişi kızının düğün hazırlıkları için geldiği şehirde otel odasında hayatını kaybetti. Olay, Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Önceki gün Rize'ye gelerek otele gittiği öğrenilen Servet Tüfekçi (60) odasına yerleşti. Dün gün boyu odadan hiç dışarıya çıkmayan Tüfekçi'nin odasından gelen yoğun su sesini duyan otel çalışanı önce kapıyı çaldı. İçeriden ses alamayan otel çalışanı hemen önce otel idaresine daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Otele polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler Tüfekçi'nin banyoda yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan ilk müdahalede Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize'de otel odasında hayatını kaybetti

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Rize'nin Derepazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Servet Tüfekçi'nin yakın zamanda düğünü gerçekleşecek kızının hazırlıkları için memleketi Rize'ye geldiği ve bu nedenle otelde konakladığı öğrenildi. Tüfekçi'nin kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belli olacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Otopsi, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize'de otel odasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tunceli’de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu
Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı’nda nöbet tuttular Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü 3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
En acı cenaze Yan yana tabutlar görenleri kahretti En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum
Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı

11:32
İsrail’in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan’ı bir kez daha vurdular
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular
11:15
Türkiye’den operasyon için net mesaj geldi 80 bin kişilik ordu hazır
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
10:53
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
10:42
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
10:30
İsrail’in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
10:23
Hukuk öğrencisi genç kızdan “TOKİ“ vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
Hukuk öğrencisi genç kızdan "TOKİ" vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 12:05:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kızının düğün hazırlıkları için geldiği Rize'de otel odasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.