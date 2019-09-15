Rize'de en fazla trafik kazası bu kavşakta oluyor

Burası 'Ahiret Kavşağı'

Pazar ilçesindeki Lise Kavşağı çok trafik kazası olması nedeniyle 'Ahiret Kavşağı' olarak nitelendiriliyor

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde kavşakta çok trafik kazası olması nedeniyle kavşak 'Ahiret Kavşağı' olarak nitelendiriliyor.

İlçeye bağlı Lise Kavşağı olarak bilinen kavşakta sürekli meydana gelen kazalar bölge halkını tedirgin ederken tepkilere de neden oluyor. Pazar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Yüksel, Rize'de meydana gelen trafik kazalarında Pazar Lise Kavşağı'nın başı çektiğini dile getirdi.

Yetkili mercilere uyarıların yapıldığını ve bir önlem alınılması gerektiğini dile getiren Başkan Yüksel "Trafik kazalarının oranına baktığınızda Rize'de en çok kaza oranı burada gözüküyor. Biz de buraya geçmişte siyah çelenk bıraktık ve şoförler odası olarak amacımız yetkililere, karayollarına sesimizi duyurmaktı. Fakat o günden bugüne kadar hiçbir sonuç bulamadık. Mesela Fırtına Vadisi'nde bir viyadük var araçların altından geçtiği, bizde öyle bir şey istiyoruz. Bunun Çayeli ve Rize'de örneği var. Pazar çok eski bir ilçe, neden Pazar'da olmasın. Pazar bunu hak etmiyor, şu bölgeye baktığımızda çok karışık bir yer, her yerden araç geçiyor" dedi.



Kavşağın adı: Ahirete çıkan yol

Kavşağı ölüm noktası ve ahiret kavşağı olarak adlandırdıklarını dile getiren Yüksel "Burası ölüm noktası bir kavşak. Burada birisi ölürse bunun sorumlusu biz değiliz. İnsanlar ölmesin, maddi kaza da kötüdür, milli servette gidiyor. Böyle bir alan var mı, koca bir alan nereden araba geldi, nereye araba gitti belli değil. Bu yol tabuta çıkıyor, tabuta koyacaksın doğru mezara. Kimse mezara gitmesin, anneler, bacılar ağlamasın. Bu yol direk ahirete çıkıyor, buradaki kazalar direk ahirete çıkıyor diyoruz biz" şeklinde konuştu.



Bir kavşak sorunu da Kirazlık Mahallesi'nde

İlçeye bağlı Kirazlık Mahallesi'nde ise üst geçit olmayışı bölge halkının hayatını tehdit ediyor. Yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, yayalar için herhangi bir geçiş noktası olmadığı için Kirazlık Kavşağı'nı kullanmak zorunda kalıyor. Yaşam alanının hemen karşısındaki balıkçı barınakları, sahil yürüyüş yolu ve sosyal tesislerin olduğu alana geçmek isteyen vatandaşlar en yakın üst geçidin kendilerine çok uzak olmasından ötürü kavşağı kullanmak zorunda kalınca hem sürücüler, hem de yayaların hayatı tehlikeye giriyor.



"Bir şey olmadan tedbirimizi almamız gerekiyor"

Sürekli maddi hasarlı kazaların meydana geldiği kavşakta, ölümlü kazaların meydana gelmemesi için önlem alınması gerektiğini dile getiren bölge sakini Ali Canca "Tesisler var güzelim deniz, plaj var ama gitmesi çok riskli, çok tehlikeli. Bunların halka arz edilmesi için geçişi kolaylaştırmak lazım. Bu da ya üst geçit yada alt geçitle sağlanır. Belediye görevlileri ile konuştum. Belediye başkan yardımcısı ile görüştüğümde müracaat ettik diyorlar, haber bekliyoruz diyorlar. Bende sivil ayağının öncüsü olacağını dile getirdim. Trafik ortada her saniye araçlar uçarak geçiyorlar. Maddi hasarlı kazalar meydana geliyor, bu bugün olmadıysa olmayacak anlamına gelmiyor. Bir şey olmadan tedbirimizi almamız gerekiyor, olacağı belli çünkü. Durum ortada" ifadelerini kullandı.