Rize\'de Eski Cami Yıkıldı

27.01.2026 15:10
Pazar ilçesinde yeni cami açılınca eski caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde yeni caminin yapımı tamamlanınca eski caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Sahil Köyü'nde 1975 yılında inşa edilen ve zamanla yıpranan Merkez Camii'nin yenilenmesi için köy muhtarı Bahri Taşkın öncülüğünde çalışma başlatıldı. Mevcut cami arsasının köye devredilememesi üzerine, arsa sahibinin hibe ettiği 300 metrekarelik alanda yeni cami ve lojman yapılmasına karar verildi. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan yeni caminin ibadete açılmasının ardından, eski cami için yıkım kararı alındı. Eski cami ve minaresi, iş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmasıyla güvenli şekilde yıkıldı.

Minarenin yıkıldığı anlar ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - RİZE

Kaynak: İHA

16:18
