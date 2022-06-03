Fotoğraf çekerken dereye düşen turist kayboldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen turist kayboldu. Turisti arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde Galer Düzü mevkinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı. Ummanlı turist dengesini kaybederek dereye düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye girip arama yapamayan ekipler, olayın yaşandığı bölgede karadan arama başlattı. Turisti arama çalışmaları sürüyor.

(Ali Maşalacı - İHA)