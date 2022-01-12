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Rize'de geçen yıl jandarma operasyonlarında 396 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Rize'de geçen yıl jandarma operasyonlarında 396 kişi gözaltına alındı

12.01.2022 15:26
Rize'de geçen yıl jandarma operasyonlarında 396 kişi gözaltına alındı

Rize'de jandarma tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 396 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de jandarma tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 396 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl arama ve yol kontrolü gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, 9 silah imalathanesi, 113 ruhsatsız tabanca, 47 ruhsatsız av tüfeği, 130 şarjör, 1813 fişek, 517 silah imal parçası, 131 litre alkollü içecek, 2 bin 7 kök kenevir, 38 uyuşturucu hap, 28 uyuşturucu kullanma aparatı, 40 bin 195 gram esrar, 283 gram kenevir tohumu, 526 gram metamfetamin, 8 bin 484 gram skunk, 1050 gram bonzai, 27 kök skunk bitkisi ile 175 suboxone ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 396 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 2 bin 803 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 253 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ruhsatsız Silah, Jandarma, Silah, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rize'de geçen yıl jandarma operasyonlarında 396 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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