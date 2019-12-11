Rize'de Genç Yeşilay çalışmaları - Son Dakika

Yeşilay Rize Şubesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından Rize Gülbahar Hatun Anaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında Genç Yeşilay bağımlılıklarla mücadelede öncü ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla kaynaşma amaçlı, sağlıklı yaşama ve teknolojinin doğru kullanımına dair oyunlar oynandı.
Etkinlik sonunda, Yeşilay gönüllüleri çocuklara günün anısına hediye verdi. Boyama kitabını gönüllüler çocuklarla birlikte boyadı.
İlk etapta merkez ilçede bulunan anaokullarında etkinlikler gerçekleştirecek Genç Yeşilay ekibi, daha sonra çevre ilçelerdeki anaokullarında etkinlik yapmayı hedefliyor.