Rize
'de şehitler için 3 kilometre yüzdüler
Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla denizde yüzme etkinliği düzenlendi. Bir grup yüzücü Rize Limanı ile Gündoğdu
Limanı arasında 3 kilometreyi 2.5 saatte yüzdü.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla denizde düzenlenen yüzme etkinliği için Rize Limanında sabahın erken saatinde bir araya gelen 15 kişilik yüzücü grup, kendilerini serin sulara bıraktı. Denizde kulaç atarak 3 kilometre yüzen yüzücüler, 2.5 saatte, Gündoğdu Limanı'ndan karaya çıktı.
Etkinliğe katılan Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı
, belediye başkanı olduğu dönemde de deniz sezonunu açıp, kapatığını belirterek Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir etkinlik düzenledik. Amacımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bayramına dikkat çekmek ve deniz sporunu artırmaktır. Bu bir yarışma değil sadece sivil inisiyatifin gerçekleştirdiği bir farkındalık etkinliğidir. Umut ediyorum ki bu etkinlik geleneksel olarak yapılır. dedi.
Etkinliği organize eden Rize İl Genel Meclisi Üyesi Emin Kanbur da Rize merkezin en batı yakasından en doğu yakasına yüzdük. Yaklaşık 3 bin metrelik bir parkur. Zaten sağlık için 12 ay yüzüyoruz. Rize'de dağcılık, doğa sporları üst düzeyde yapılırken sanki denizden biraz uzaklaştık. Bu tür etkinliklerle bunada dikkat çekmeye çalışıyoruz dedi.