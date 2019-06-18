Rize'de şiddetli yağmur Karadeniz Sahil Yolu'ndaki sürücülere zor anlar yaşattı
35 dakika önce
Rize'de bir anda şiddetini arttıran yağmur Karadeniz Sahil Yolu'ndaki sürücülere zor anlar yaşattı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
'de bir anda şiddetini arttıran yağmur Karadeniz Sahil Yolu
'ndaki sürücülere zor anlar yaşattı.
Rize'de son günlerde hafif olarak devam eden yağmur, akşam saatlerinde şiddetini bir anda arttırarak sürücülere zor anlar yaşattı. İl merkezine bağlı Engindere Mahallesi'nden, Bozukkale Mahallesi'ne kadar çok şiddetli yağan yağmur; trafiğin durma noktasına gelmesine sebep oldu. Bazı araçlar Gündoğdu
Mahallesi'nde hareket etmekte zorlanırken, bazı araçlar ise yol kenarında durarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından Rize için sarı alarm verildi. İl genelinde şiddetli yağış devam ederken, bazı bölgelerde şebeke sorunu yaşanıyor. - RİZE
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