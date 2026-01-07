Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Haber: Gençağa KARAFAZLI
(RİZE) - Rize'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 197 gram uyuşturucu madde ile birlikte silah ve aparatlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 197 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 4 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 1'i yurt dışı çıkış yasağı, 150 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
