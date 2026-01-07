Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

07.01.2026 17:11
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 197 gram uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 197 gram uyuşturucu madde ile birlikte silah ve aparatlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce il genelinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Rize'ye uyuşturucu getireceği değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 197 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 4 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 1'i yurt dışı çıkış yasağı, 150 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

