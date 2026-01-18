Rize Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rize Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

18.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'deki şampiyonayı tanıtarak gençleri davet etti.

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Handüzü Yaylası'nı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, "Rize artık kar sporlarının da merkezi olma yolunda. Spor sağlıktır sağlık da spordur" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek olan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi alanda incelemede bulundu. Bakan Memişoğlu, ziyaret kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanvekili Ogün Baysan ve Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke'den şampiyonanın organizasyonu ve parkur çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Rize'nin kar sporları merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Bakan Memişoğlu, tüm gençleri 31 Ocak'ta düzenlenecek şampiyona için Handüzü'ne davet etti. Memişoğlu, "Rize artık kar sporlarının da merkezi olma yolunda. 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'nde yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün gençleri bekliyoruz. Spor sağlıktır, sağlık da spordur" dedi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda 12 ülkeden 30 sporcu mücadele edecek. Şampiyona, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

HABER: Cevahir TOPALOĞLU KAMERA: RİZE/DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Etkinlik, Güncel, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:33:55. #7.11#
SON DAKİKA: Rize Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.