RİZE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ŞEHİT EDİLMESİ: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel RİZE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ŞEHİT EDİLMESİ: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ŞEHİT EDİLMESİ: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 saat önce

Ali ABLAY / İstanbul, DHAEski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ŞEHİT EDİLMESİ: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Ali ABLAY/ İstanbul, DHA

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan ve aralarında emniyet müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İbrahim Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerden 10'u "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme aralarında Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 2 şüpheliyi ise adlı kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Sağlık kontrolü


Altuğ Verdi, İstanbul, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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