Rize İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 96 Milyon TL olarak açıklandı - Son Dakika

Rize İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 96 Milyon TL olarak açıklandı

27.11.2020 16:40
Rize İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 96 Milyon TL olarak açıklandı, System.String[]

Rize Valisi Kemal Çeber'in katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında Rize İl Özel İdaresi 2021 Yılı Mali Bütçesi 96 Milyon TL olarak belirlendi.

Rize Valisi Kemal Çeber'in katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında Rize İl Özel İdaresi 2021 Yılı Mali Bütçesi 96 Milyon TL olarak belirlendi.

İl Özel İdaresi 2021 Yılı Mali Bütçesi görüşmelerinin yapıldığı İl Genel Meclisi Kasım ayı olağan toplantıları, Meclis Başkanı İbrahim Türüt başkanlığında yapılan son birleşimle tamamlandı. İl Genel Meclisi salonunda yapılan toplantıya; Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre Ayar, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Birim Müdürleri katıldı.

Kasım ayı boyunca Plan Bütçe Komisyonunun diğer ihtisas komisyonları, ilgili kurum müdürleri ve İl Özel İdaresi birim müdürleriyle yaptığı çalışmalar neticesinde İl Özel İdaresi 2021 yılı mali bütçesine son şekli verildi. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Fatih Topçu, komisyonca Rize İl Özel İdaresi 2021Yılı Mali Bütçesinin 96 Milyon TL olmasını uygun gören raporu mecliste okuyarak Meclis Üyelerinin takdirine sundu.

Meclis Üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından meclis oylamasına sunulan 96 Milyon TL'lik Plan Bütçe Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı İbrahim Türüt, bütçeyle ilgili yaptığı konuşmada, 2021 yılındaki yatırım faaliyetlerini şekillendirecek bir aylık bütçe çalışmalarını tamamladıklarını belirterek "Meclis olarak, seçildiğimiz ilk günden itibaren tek gayemiz köylerimizdeki yaşam kalitesini arttırmak ve çağımızın gereklerine uygun hizmetler yapmaktır. Bu hedefler doğrultusunda köylerimizde sürdürdüğümüz Beton, Asfalt, Taş Duvar, Parapet Duvar ve Menfez gibi tüm altyapı hizmetlerimizin yanında turizm başta olmak üzere eğitimden spora, sağlıktan tarıma kadar birçok kültürel ve sosyal içerikli hizmetlerin de içerisinde yer alamaya çalışıyoruz. Bu yıl ülkemizi ve tüm dünyayı saran Covid 19 salgınına rağmen pandemi kuralları çerçevesinde gerekli önlemlerimizi alarak hedeflediğimiz çalışmaları büyük oranda tamamladık ve yıl sonuna kadar tamamlamaya devam edeceğiz. KÖYDES projesinden gelen ödenekler hariç 2020 yılını kendi öz bütçemiz ve yatırımcı kurumlarımızın bütçeleriyle yaklaşık 250 Milyon TL ödenekle kapatıyoruz. Bu rakamın gelecek yıl daha yukarılara ulaşacağı öngörüsüyle planlamalarımızı o yönde sürdürüyoruz" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, meclis salonunda yaptığı açıklamada Rize İl Özel İdaresi'nin, diğer illerdeki özel idareler arasında en iyilerden birisi olduğunun altını çizerek, birli ve beraberlik vurgusu yaptı. Vali Çeber "Bütçe kurumların aynalarıdır. Bütçe çalışmalarımızı yakından takip ettim. Meclis Başkanımız ve Özel İdare Genel Sekreterimiz kalem kalem görüşmeleri bana bildirdi. Önerilerimi söyledim ve bazı konularda meclis üyelerimizle fikir alışverişinde bulundum. Genel anlamda diğer benzerlerimizle kıyaslandığımızda rahatlıkla en iyilerden biri olduğumuzu ifade edebiliyorum. Bu tabloyu herkes görüyordur. Rize ili her konuda en iyisi olmak zorundadır. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Rize ailesi diye bir kavramı artık herkes benimsemiş durumda. Göreve başladığım ilk gün ben söylemiştim; her konuda dümene geçmeye hazırım ama yalnız başıma bir şey yapmamı kimse benden bir şey beklemesin. Tüm kurumlarımız beraber olmak durumda. Kamu kurumlarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışma anlamında iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bütün kaymakam ve kurum arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum; ilçeler ve köylerde yapılacak olan faaliyetlerde mutlaka il genel meclis üyelerinin fikri alınacak. Muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve kurumlarımız bir iş öncesinde birlik içerisinde olmalıdır" diye konuştu. - RİZE

Rize İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 96 Milyon TL olarak açıklandı
Rize İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 96 Milyon TL olarak açıklandı
Rize İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 96 Milyon TL olarak açıklandı

Meclis Başkanı, Kemal Çeber, Kasım, Rize, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 96 Milyon TL olarak açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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