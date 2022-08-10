Ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız: "Mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim" - Son Dakika
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Ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız: "Mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim"

10.08.2022 16:58
Ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız: "Mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim"

Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize girdiği sırada ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaşadığı o anları anlattı.

Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize girdiği sırada ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaşadığı o anları anlattı.

Olay ilçeye bağlı Hamidiye mevkiinde geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu bir anda ayağına bir şeyin sert bir şekilde çarptığını fark etti. Ağrıyı hissettiği yerden kan geldiğini fark eden genç kız denizde bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği ortaya çıkınca hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında taburcu olan genç kız evinde dinleniyor.

"Mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim"

Yaşadığı o anları anlatan 19 yaşındaki Ece İslamoğlu merminin 1 santim daha gitseydi sakat kalabileceğini söyleyerek, "Ben arkadaşlarımla denize gitmiştim. Yemek yemek için denizden çıktığım anda bir ses geldi. Gelen ses silah sesi değildi. Taşların birbirine çarpma sesi gibiydi. Sonra bir anda bacağımda ağrı hissetmeye başladım. Bacağıma baktığımda bacağım delinmişti çok fazla kan akıyordu. Ben o an şoka girmiştim. Ne olduğunu anlamamıştım fakat denizde bulunanlar mermi olduğunu anlayıp beni kucaklayıp hastaneye götürdüler. Sonra film çektiler bacağıma mermiyi ameliyatla almak zorunda kalınca beni Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Hastanede de ameliyata aldılar. Mermi kalbime, beynime veya boynuma da gelebilirdi. Allah'a şükürler olsun bacağıma denk geldi. Zaten mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim" ifadelerini kullandı.

İnsanların kendilerinin başına gelmediği sürece silaha ateş etmeye devam edeceklerini ifade eden İslamoğlu, "O mermiyi atan şuanda benim 1-2 aylık hayatıma engel oldu. Yürüyemiyorum lavaboya bile zor gidiyorum. İnşallah erkenden iyileşir de üniversiteye gidebilirim. İnsanlar sevindiklerinde, üzüldüklerinde silah atıyorlar. Ne söyleyebilirim ki, başlarına gelmediği sürece anlamayacaklar. Yarın bir gün kendisinin de başına gelebilir veya aile fertlerinin de başına gelebilir" dedi. - RİZE

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Rize'de yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız taburcu edildi Rize'de yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız taburcu edildi Serinlemek için denize giren genç kızın ayağına yorgun mermi isabet etti Serinlemek için denize giren genç kızın ayağına yorgun mermi isabet etti
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Araştırma, Hamidiye, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız: 'Mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayağına yorgun mermi isabet eden genç kız: "Mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim" - Son Dakika
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