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Rize Valisi Çeber, Yeşilay eğitmenlerine teşekkür belgesi verdi - Son Dakika

Rize Valisi Çeber, Yeşilay eğitmenlerine teşekkür belgesi verdi

08.12.2021 13:27
Rize Valisi Çeber, Yeşilay eğitmenlerine teşekkür belgesi verdi

Rize Valisi Kemal Çeber, Yeşilay eğitmenlerine teşekkür belgesi verdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Yeşilay eğitmenlerine teşekkür belgesi verdi.

Çeber, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Projesi" kapsamında 1410 kamu çalışanına eğitim veren eğitmenleri Valilik Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Çeber, burada yaptığı açıklamada, Türkiye çapında bağımlıkla ilgili ciddi bir mücadele verildiğini söyledi.

Bağımlılık denince akla ilk uyuşturucu geldiğini ifade eden Çeber, "En son dijital bağımlılığa kadar bu ilerledi. Devlet olarak her türlü bağımlıkla ilgili mücadele ediyoruz. Ülke genelinde çok ciddi adımlar atılıyor. Devlet artık bu işe çok ciddi önem veriyor." dedi.

Çeber, Rize özelinde de bu işe gönül veren bir ekibin olduğunu belirterek, "Biraz dertlenmek ve gönül vermek gerekiyor. Bu ekibi memnuniyetle görüyorum. Birilerinin bunu dert edinip uğraşması bir köşeye çekilip 'Bu benim sorunum değil, bana ne.' dememesi çok önemli. Sırf sadece devlet, sivil toplum, sağlık ve asayiş sektörüyle mücadele edeceğimiz bir alan değil. Hepimizin birlikte mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt ise iki aylık bir çalışmayı geride bıraktıklarını ve yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Çeber, eğitimcilere teşekkür belgesi verdi.

Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Yeşilay, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize Valisi Çeber, Yeşilay eğitmenlerine teşekkür belgesi verdi - Son Dakika


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